Столешницы, мойки и подоконники из искусственного камня в Москве
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Столешницы из искусственного камня

Столешницы
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Столешницы, изготовленные из искусственного камня, сегодня активно вытесняют с рынка все прочие аналоги. Причина такого роста популярности заключается в том, что каменные изделия обладают уникальным свойствам и практически не имеют недостатков.

Столешницы из искусственного камня, которые предлагает студия AVTORN, характеризуются удобством использования, простотой ухода и впечатляющей прочностью. При этом наши клиенты могут заказать модель нужной цветовой гаммы или фактуры, которая идеально впишется в стилистику конкретного интерьера и будет гармонично сочетаться с меблировкой помещения. Отметим, что внешне продукция от AVTORN STUDIO может быть неотличима от аналогов из натурального камня. При этом, столешница из искусственного камня ощутимо дешевле, чем из гранита или мрамора. Цены у нас более чем демократичные, а ассортимент чрезвычайно широк и разнообразен.

Цена на столешницу из искусственного камня

Производитель
 за п/м Столешница цена за 1м2
 Стеновая панель цена за 1м2

Grandex Pure Color (P) 18 000 Руб. 16 200 Руб.

Grandex Sand and Sky (S), Deliscious Edition (D) 19 440 Руб. 17 496 Руб.
GRANDEX Grandex Advanture (A) 23 040 Руб. 20 736 Руб.

Grandex Jewel (J) 25 200 Руб. 22 680 Руб.
  Grandex Explore (E) 28 800 Руб. 25 920 Руб.





Hi-Macs Solid 19 440 Руб. 17 496 Руб.

Hi-Macs Lucent, Sand, Pearl 21 600 Руб. 19 440 Руб.
LG Hi-Macs Quartz, Granite 23 760 Руб. 21 384 Руб.

Hi-Macs Volcanics 32 400 Руб. 29 160 Руб.
  Hi-Macs Galaxy, Marmo 36 000 Руб. 32 400 Руб.





d, Sanded 21 600 Руб. 19 440 Руб.

Staron Aspen 22 320 Руб. 20 088 Руб.
Staron Staron Pebble, Metallic 25 200 Руб. 22 680 Руб.

Staron Talus, Quarry, Mosaic 29 520 Руб. 26 568 Руб.
  Staron Tempest 37 440 Руб. 33 696 Руб.





Hanex Solo, Magic, Duo 15 840 Руб. 14 256 Руб.

Hanex Cubic, Trio, Pearl, Therapy 18 000 Руб. 16 200 Руб.
Hanex Hanex Galleria 23 040 Руб. 20 736 Руб.

Hanex Glittering, Brionne, Bellassimo 27 360 Руб. 24 624 Руб.
  Hanex Nativo 28 800 Руб. 25 920 Руб.





TriStone Classical, A, S 21 600 Руб. 19 440 Руб.

TriStone Renaissance ST 22 320 Руб. 20 088 Руб.
Tristone TriStone Romantic F 25 200 Руб. 22 680 Руб.

TriStone Barogue, Romanesgue T,B 27 360 Руб. 24 624 Руб.
  TriStone Byzantine TS 31 680 Руб. 28 512 Руб.





Corian 1 группа 25 200 Руб. 22 680 Руб.
Corian Corian 2 группа 27 360 Руб. 24 624 Руб.

Corian 3 группа 30 240 Руб. 27 216 Руб.
  Corian 4 группа 34 560 Руб. 31 104 Руб.

Бортик к столешницы радиусный (6 мм)
от 30 до 50 мм. М/п 50 $
от 51 до 100 мм М/п 60 $
Радиусный элемент большой 70$
  малый 50$
Проточки шт. 10$
Вклейкка мойки под столешница
75$
Мойка из камня
от 250$ до 450$
Вырез для мойки   Бесплатно
Кромка простая м/п 15$
Кромка фигурная м/п 45$

Наше предложение по изготовление столешниц из искусственного камня

Основным направлением деятельности студии AVTORN является изготовление столешниц из камня, но в перечень предоставляемых услуг входит также адресная доставка в пределах Московской области и профессиональный монтаж изделий собственного производства.

Сегодня у нас можно заказать столешницу из таких материалов, как:

  • кварцевый агломерат – материал, который на 93 процента состоит из натуральной каменной крошки, что делает его чрезвычайно привлекательным как эстетически, так и в плане эксплуатационных характеристик;
  • акриловый искусственный камень – самое популярное и доступное решение, позволяющее создавать продукцию необычной формы за счет состава, в который входят акрилаты;
  • полиэфирный искусственный камень – материал, схожий с акриловым камнем, но характеризующийся повышенной прочностью и плотностью, что затрудняет изготовление изделий нестандартной формы.

Желая купить столешницу из искусственного камня в Москве или же заказать изготовление таковой по индивидуальному проекту, обращайтесь в студию AVTORN. Наши цены самые низкие в столице, что обусловлено собственным производством, оптимизированным техпроцессом, использованием новейшего оборудования и сотрудничеством в проверенными поставщиками сырья.

Предварительно рассчитать стоимость столешницы из камня позволяет специальный калькулятор на официальном сайте студии или вызов нашего замерщика. Цена готового изделия зависит от его размеров, формы и материала. Кроме того, на итоговую стоимость влияет и наличие отверстия под мойку, которая может быть врезной, интегрированной или накладной.

Обращение в AVTORN STUDIO позволяет нашим клиентам получить уникальную столешницу, которая ни в чем не уступает аналогам из натурального камня, но ощутимо дешевле, чем они. При этом вы сами выбираете дизайн и оформление изделия, вплоть до формы полотна, отделки кромок и глубины цвета.

Гарантированное качество при заказе

Мы гарантируем заказчику высочайшее качество, однородность и долговечность каменной столешницы, а также её полное соответствие размерам имеющейся мебели и стилистике интерьера. Если потребуется, наши специалисты выполнят доставку столешницы точно в назначенное место и время, а также установят изделие, используя профессиональное оборудование и оптимальные расходные материалы. Чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах, расценках, сроках изготовления и условиях доставки, нужно связаться с менеджером студии AVTORN по телефону или посредством формы обратной связи. Все необходимые контакты есть на нашем официальном сайте.

Особо отметим, что сегодня на некоторые виды искусственного камня мы даем скидку до 35%. Данное предложение распространяется на столешницы, столы, подоконники и прочие изделия. Поэтому не стоит откладывать покупку в "долгий ящик".

Фото | Столешницы из искусственного камня

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