Столешницы, изготовленные из искусственного камня, сегодня активно вытесняют с рынка все прочие аналоги. Причина такого роста популярности заключается в том, что каменные изделия обладают уникальным свойствам и практически не имеют недостатков.
Столешницы из искусственного камня, которые предлагает студия AVTORN, характеризуются удобством использования, простотой ухода и впечатляющей прочностью. При этом наши клиенты могут заказать модель нужной цветовой гаммы или фактуры, которая идеально впишется в стилистику конкретного интерьера и будет гармонично сочетаться с меблировкой помещения. Отметим, что внешне продукция от AVTORN STUDIO может быть неотличима от аналогов из натурального камня. При этом, столешница из искусственного камня ощутимо дешевле, чем из гранита или мрамора. Цены у нас более чем демократичные, а ассортимент чрезвычайно широк и разнообразен.
Цена на столешницу из искусственного камня
|
Производитель
|за п/м
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Столешница цена за 1м2
|Стеновая панель цена за 1м2
|
|Grandex Pure Color (P)
|18 000 Руб.
|16 200 Руб.
|
|Grandex Sand and Sky (S), Deliscious Edition (D)
|19 440 Руб.
|17 496 Руб.
|GRANDEX
|Grandex Advanture (A)
|23 040 Руб.
|20 736 Руб.
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|Grandex Jewel (J)
|25 200 Руб.
|22 680 Руб.
|Grandex Explore (E)
|28 800 Руб.
|25 920 Руб.
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|Hi-Macs Solid
|19 440 Руб.
|17 496 Руб.
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|Hi-Macs Lucent, Sand, Pearl
|21 600 Руб.
|19 440 Руб.
|LG
|Hi-Macs Quartz, Granite
|23 760 Руб.
|21 384 Руб.
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|Hi-Macs Volcanics
|32 400 Руб.
|29 160 Руб.
|Hi-Macs Galaxy, Marmo
|36 000 Руб.
|32 400 Руб.
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|d, Sanded
|21 600 Руб.
|19 440 Руб.
|
|Staron Aspen
|22 320 Руб.
|20 088 Руб.
|Staron
|Staron Pebble, Metallic
|25 200 Руб.
|22 680 Руб.
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|Staron Talus, Quarry, Mosaic
|29 520 Руб.
|26 568 Руб.
|Staron Tempest
|37 440 Руб.
|33 696 Руб.
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|Hanex Solo, Magic, Duo
|15 840 Руб.
|14 256 Руб.
|
|Hanex Cubic, Trio, Pearl, Therapy
|18 000 Руб.
|16 200 Руб.
|Hanex
|Hanex Galleria
|23 040 Руб.
|20 736 Руб.
|
|Hanex Glittering, Brionne, Bellassimo
|27 360 Руб.
|24 624 Руб.
|Hanex Nativo
|28 800 Руб.
|25 920 Руб.
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|TriStone Classical, A, S
|21 600 Руб.
|19 440 Руб.
|
|TriStone Renaissance ST
|22 320 Руб.
|20 088 Руб.
|Tristone
|TriStone Romantic F
|25 200 Руб.
|22 680 Руб.
|
|TriStone Barogue, Romanesgue T,B
|27 360 Руб.
|24 624 Руб.
|TriStone Byzantine TS
|31 680 Руб.
|28 512 Руб.
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|Corian 1 группа
|25 200 Руб.
|22 680 Руб.
|Corian
|Corian 2 группа
|27 360 Руб.
|24 624 Руб.
|
|Corian 3 группа
|30 240 Руб.
|27 216 Руб.
|Corian 4 группа
|34 560 Руб.
|31 104 Руб.
|Бортик к столешницы радиусный (6 мм)
|
|от 30 до 50 мм.
|М/п
|50 $
|от 51 до 100 мм
|М/п
|60 $
|Радиусный элемент
|большой
|70$
|малый
|50$
|Проточки
|шт.
|10$
|Вклейкка мойки под столешница
|
|75$
|Мойка из камня
|
|от 250$ до 450$
|Вырез для мойки
|Бесплатно
|Кромка простая
|м/п
|15$
|Кромка фигурная
|м/п
|45$
Наше предложение по изготовление столешниц из искусственного камня
Основным направлением деятельности студии AVTORN является изготовление столешниц из камня, но в перечень предоставляемых услуг входит также адресная доставка в пределах Московской области и профессиональный монтаж изделий собственного производства.
Сегодня у нас можно заказать столешницу из таких материалов, как:
- кварцевый агломерат – материал, который на 93 процента состоит из натуральной каменной крошки, что делает его чрезвычайно привлекательным как эстетически, так и в плане эксплуатационных характеристик;
- акриловый искусственный камень – самое популярное и доступное решение, позволяющее создавать продукцию необычной формы за счет состава, в который входят акрилаты;
- полиэфирный искусственный камень – материал, схожий с акриловым камнем, но характеризующийся повышенной прочностью и плотностью, что затрудняет изготовление изделий нестандартной формы.
Желая купить столешницу из искусственного камня в Москве или же заказать изготовление таковой по индивидуальному проекту, обращайтесь в студию AVTORN. Наши цены самые низкие в столице, что обусловлено собственным производством, оптимизированным техпроцессом, использованием новейшего оборудования и сотрудничеством в проверенными поставщиками сырья.
Предварительно рассчитать стоимость столешницы из камня позволяет специальный калькулятор на официальном сайте студии или вызов нашего замерщика. Цена готового изделия зависит от его размеров, формы и материала. Кроме того, на итоговую стоимость влияет и наличие отверстия под мойку, которая может быть врезной, интегрированной или накладной.
Обращение в AVTORN STUDIO позволяет нашим клиентам получить уникальную столешницу, которая ни в чем не уступает аналогам из натурального камня, но ощутимо дешевле, чем они. При этом вы сами выбираете дизайн и оформление изделия, вплоть до формы полотна, отделки кромок и глубины цвета.
Гарантированное качество при заказе
Мы гарантируем заказчику высочайшее качество, однородность и долговечность каменной столешницы, а также её полное соответствие размерам имеющейся мебели и стилистике интерьера. Если потребуется, наши специалисты выполнят доставку столешницы точно в назначенное место и время, а также установят изделие, используя профессиональное оборудование и оптимальные расходные материалы. Чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах, расценках, сроках изготовления и условиях доставки, нужно связаться с менеджером студии AVTORN по телефону или посредством формы обратной связи. Все необходимые контакты есть на нашем официальном сайте.
Особо отметим, что сегодня на некоторые виды искусственного камня мы даем скидку до 35%. Данное предложение распространяется на столешницы, столы, подоконники и прочие изделия. Поэтому не стоит откладывать покупку в "долгий ящик".
Фото | Столешницы из искусственного камня
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