Столешницы, изготовленные из искусственного камня, сегодня активно вытесняют с рынка все прочие аналоги. Причина такого роста популярности заключается в том, что каменные изделия обладают уникальным свойствам и практически не имеют недостатков.

Столешницы из искусственного камня, которые предлагает студия AVTORN, характеризуются удобством использования, простотой ухода и впечатляющей прочностью. При этом наши клиенты могут заказать модель нужной цветовой гаммы или фактуры, которая идеально впишется в стилистику конкретного интерьера и будет гармонично сочетаться с меблировкой помещения. Отметим, что внешне продукция от AVTORN STUDIO может быть неотличима от аналогов из натурального камня. При этом, столешница из искусственного камня ощутимо дешевле, чем из гранита или мрамора. Цены у нас более чем демократичные, а ассортимент чрезвычайно широк и разнообразен.

Цена на столешницу из искусственного камня

Производитель

за п/м Столешница цена за 1м2

Стеновая панель цена за 1м2

Grandex Pure Color (P) 18 000 Руб. 16 200 Руб.

Grandex Sand and Sky (S), Deliscious Edition (D) 19 440 Руб. 17 496 Руб. GRANDEX Grandex Advanture (A) 23 040 Руб. 20 736 Руб.

Grandex Jewel (J) 25 200 Руб. 22 680 Руб. Grandex Explore (E) 28 800 Руб. 25 920 Руб.









Hi-Macs Solid 19 440 Руб. 17 496 Руб.

Hi-Macs Lucent, Sand, Pearl 21 600 Руб. 19 440 Руб. LG Hi-Macs Quartz, Granite 23 760 Руб. 21 384 Руб.

Hi-Macs Volcanics 32 400 Руб. 29 160 Руб. Hi-Macs Galaxy, Marmo 36 000 Руб. 32 400 Руб.









d, Sanded 21 600 Руб. 19 440 Руб.

Staron Aspen 22 320 Руб. 20 088 Руб. Staron Staron Pebble, Metallic 25 200 Руб. 22 680 Руб.

Staron Talus, Quarry, Mosaic 29 520 Руб. 26 568 Руб. Staron Tempest 37 440 Руб. 33 696 Руб.









Hanex Solo, Magic, Duo 15 840 Руб. 14 256 Руб.

Hanex Cubic, Trio, Pearl, Therapy 18 000 Руб. 16 200 Руб. Hanex Hanex Galleria 23 040 Руб. 20 736 Руб.

Hanex Glittering, Brionne, Bellassimo 27 360 Руб. 24 624 Руб. Hanex Nativo 28 800 Руб. 25 920 Руб.









TriStone Classical, A, S 21 600 Руб. 19 440 Руб.

TriStone Renaissance ST 22 320 Руб. 20 088 Руб. Tristone TriStone Romantic F 25 200 Руб. 22 680 Руб.

TriStone Barogue, Romanesgue T,B 27 360 Руб. 24 624 Руб. TriStone Byzantine TS 31 680 Руб. 28 512 Руб.









Corian 1 группа 25 200 Руб. 22 680 Руб. Corian Corian 2 группа 27 360 Руб. 24 624 Руб.

Corian 3 группа 30 240 Руб. 27 216 Руб. Corian 4 группа 34 560 Руб. 31 104 Руб.

Бортик к столешницы радиусный (6 мм)

от 30 до 50 мм. М/п 50 $ от 51 до 100 мм М/п 60 $ Радиусный элемент большой 70$ малый 50$ Проточки шт. 10$ Вклейкка мойки под столешница

75$ Мойка из камня

от 250$ до 450$ Вырез для мойки Бесплатно Кромка простая м/п 15$ Кромка фигурная м/п 45$